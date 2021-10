Jetzt teilen:

HASSELBACH - (red). Der Kerbesamstag in Hasselbach beginnt am 16. Oktober um 14 Uhr mit dem Stellen des Kerbebaums am Kulturforum Hochtaunus. Anschließend geht es um 17 Uhr zum Kerbegottedienst in die Kirche St. Margaretha. Ab 20 Uhr wird der Abend im Kulturforum musikalisch begleitet von der Bernd Schütz Band. es gilt die 2G-Regel und es sind maximal 250 Personen erlaubt. Karten für die Kerb gibt es an der Abendkasse (sofern noch vorhanden) für 8 Euro.