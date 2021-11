Kinder flitzen mit dem Bobbycar durch die Weilburger Bücherei

Auch der heimische Landtagsabgeordnete Tobias Eckert (SPD) beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag. Am 19. November besucht er die Kinder der gemeindlichen Kindertagesstätte "Eulennest" in Beselich und die Kinder der Kindertagesstätte Heilig Kreuz in WeilburgLesen will Eckert aus dem Buch "Seepferdchen sind ausverkauft" von Katja Gehrmann und Constanze Sprengler. Neben dem Vorlesespaß für Kinder mit sämtlichen Einblicken in die Tierwelt, betont das Buch gleichermaßen, wie wichtig es ist, Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigen.

Der bundesweite Vorlesetag ist Deutschlands größtes Vorlesefest. Der Aktionstag will ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Lesen setzen und Freude am Lesen wecken. Durch den Tag sollen langfristig Lesekompetenz gefördert und Bildungschancen eröffnet werden. Seit dem ersten Vorlesetag im Jahr 2004 haben sich Tausende Vorleser aktiv beteiligt und Millionen Menschen haben deutschlandweit zugehört.