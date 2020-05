Kino ja, aber anders als gewohnt

Auch das Delphi-Filmtheater in Weilburg zeigt ab Donnerstag, 14. Mai, wieder Filme. Aber: Es gelten besondere Hygienevorschriften. Foto: fotolia

Weilburg (red). Nun dürfen die Kinos in Hessen wieder öffnen. Auch das Delphi-Filmtheater in Weilburg zeigt ab Donnerstag, 14. Mai, wieder Filme. Aber: Es gelten besondere Hygienevorschriften, um das Infektionsrisiko in der Corona-Krise gering zu halten.

Wie die Betreiber des Weilburger Kinos mitteilen, sei ein "normaler" Kinobesuch, wie man ihn bisher kannte, in dieser Zeit nicht möglich. Wie beim Friseur- oder Gottesdienstbesuch auch, müssen die Filmliebhaber beim Kinobesuch Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu werden im Foyer drei Tische aufgestellt. Auch die Abstandsregeln müssen im Kino und den Sälen eingehalten werden.

Ein Mund-Nase-Schutz solle solange getragen werden, bis man den gebuchten Sitzplatz eingenommen hat, teilt das Delphi-Kino weiter mit. Ein Platzanweiser ist vor Ort.

Die Vorstellungen sind nun so terminiert, dass sich immer nur ein Kino im Einlass oder am Ende der Vorstellung befindet und die Besucher der unterschiedlichen Vorstellungen sich nicht begegnen.

Die wöchentlichen Vorstellungen sind in der ersten Phase der Wiedereröffnung in Weilburg stark reduziert. Das Kino bleibt bis 9. Juli jeden Montag und Dienstag geschlossen.

Weniger Plätze

in den Vorstellungen

Im Kino 1 und Kino 2 werden statt 140 Plätzen nur 36 besetzt. In Kino 3 werden statt 69 nur 18 Plätze vergeben. Zusätzlich wird immer mindestens ein Kino als Reserve pro Vorstellung zur Verfügung stehen, sollte die Kapazität pro Film nicht ausreichen. Theke und Galerie werden in der ersten Phase geschlossen bleiben. Getränke und Süßwarenartikel können an der Kasse gekauft werden. Während der Vorstellungen wird das Personal darauf achten, dass die Toiletten von nur jeweils einer Person betreten werden. Das gilt nicht für Eltern mit ihren kleinen Kindern.