Kirchen laden zu Gottesdiensten ein

WEILBURG - (red). Die evangelische Kirchengemeinde Weilburg lädt zu Gottesdiensten ein.

Am Sonntag, 31. Mai, hält Pfarrer Guido Hepke ab 10.30 Uhr in der Schlosskirche einen Pfingstgottesdienst. Um 15 Uhr beginnt an selber Stelle ein Taufgottesdienst – ebenfalls mit Guido Hepke.

Am Montag, 1. Juni, startet um 10.30 Uhr an selber Stelle ein ökumenischer Pfingstgottesdienst der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchengemeinde. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Namen und Anschriften der Gottesdienstbesucher werden beim Betreten der Kirche in Listen eingetragen.

Am Sonntag, 31. Mai, wird ab 10.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst ausgestrahlt. Unter dem Titel „Gott schenkt uns seinen Geist“ ist er auf Weilburg-TV, Youtube, Facebook und den Internetseiten der Kirchengemeinden zu sehen. Auch später kann der Gottesdienst im Archiv aufgerufen werden.

In der Schlosskirche in Weilburg gestalten Pfarrer Hans Mayer und Gemeindereferentin Britta Höhler von der katholischen Gemeinde „Heilig Kreuz“ Oberlahn, Pastor Hartmut Hunsmann von der Freien Evangelischen Gemeinde Weilburg sowie Pfarrerin Cornelia Stock und Pfarrer Guido Hepke von der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg diesen Gottesdienst. Doris Hagel sorgt für den musikalischen Rahmen.