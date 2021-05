Kirchen zur Einkehr geöffnet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG / HASSELBACH - (red). Gerade jetzt im Frühjahr sind viele Menschen zu Fuß oder mit den Rad unterwegs. Viele Wege führen dann auch an den Kirchen und Kapellen vorbei. Die Wanderer müssen aber nicht vorbeigehen, denn auch Besuche sind möglich. In St. Antonius, Oberselters: täglich 9 – 16.30 Uhr; St. Christophorus, Niederselters: tagsüber; St. Ferrutius, Würges: täglich 14 - 17 Uhr; St. Georg, Schwickershausen: sonntags 10 - 17 Uhr; Kreuzkapelle, Bad Camberg: jeweils (im Sommerhalbjahr) an Sonn- und Feiertagen von 14 - 17 Uhr; St. Margaretha, Hasselbach: Mittwoch, Samstag und Sonntag 11 – 17 Uhr; St. Mauritius, Erbach: täglich 11 - 17 Uhr; St. Nikolaus, Haintchen: täglich 11 – 18 Uhr; St. Peter und Paul in Bad Camberg-Kernstadt: tagsüber; St. Petrus, Eisenbach: Montag – Samstag 9 – 18 Uhr, Sonntag 10 – 18 Uhr; St. Wendelin, Dombach: tagsüber.