Kirschhofen ist künftig besser zu erreichen

Einstimmig haben die Stadtverordneten den Prüfantrag der SPD an den Magistrat und die Verwaltung beschlossen. Demnach soll mit den zuständigen Trägern das öffentliche Nahverkehrsangebot in Weilburg überprüft und weiterentwickelt werden.

Grünen-Fraktionschef Heinz-Jürgen Deuster zeigte sich froh über diese Initiative. Die Überprüfung sei eine "gute Sache", denn er wisse, dass es auch in anderen Stadtteilen problematisch sei, morgens rechtzeitig mit dem Bus zum Bahnhof zu kommen.

Über die Fahrplangestaltung und die Zahl der Haltepunkte zu diskutieren, hielt auch die CDU für sinnvoll. Allerdings merkte Fraktionschef Ulrich Marschall von Bieberstein an, dass weitere Fahrten auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit und der Nachfrage seien. So sei zu beobachten, dass manchmal in Bussen nur zwei Fahrgäste sitzen. Eine kurzfristige Ausweitung des Citybus-Angebots halte er für nicht darstellbar. Dafür müssten neue Fahrzeuge angeschafft und weiteres Personal eingestellt werden.

Als Ergänzung zum Linienbus-Angebot hatte die Stadt auf Antrag der Grünen im Jahr 2019 das "Seniorentaxi" eingeführt. Wie Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung mitteilte, habe sich dieses Gutschein-System zum Erfolgsmodell entwickelt. Trotz eines Corona-Deltas während des Lockdowns im Frühjahr seien zwischen April 2019 und September 2020 knapp 2000 Gutscheine ausgegeben worden, berichtete Hanisch.

Senioren und Schwerbehinderte können bei der Stadt Gutscheine für eine Taxi-Fahrt im Wert von fünf Euro erwerben. Der Käufer muss dafür nur 2,50 Euro zahlen, den Rest trägt die Stadt.