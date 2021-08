Kirschhofens Alte Herren feiern Jubiläum

1978 spielen die Altherren des TuS Kirschhofen mit (hinten v. l.) Friedhelm Schneider, Walter Hunnenmörder, Walter Kramer, Ludwig Prang, Oskar Richter, Richard Heidenreich, Ernst Kauer (Betreuer), (vorne v. l.) Lothar Fink, Willi Heimann, Helmut Schürmann und Rudi Heß. Foto: Hartmut Orendi

WEILBURG-KIRSCHHOFEN - Seit fünf Jahrzehnten gibt es die "Alten Herren" TuS Kirschhofen. Eine große Feier hat es zum Jubiläum nicht gegeben. Aber in kleinem Rahmen haben die begeisterten Fußballer auf dem Sportplatz in Kirschhofen getroffen und viele Anekdoten aus vergangenen Tagen ausgetauscht.

Hartmut Orendi, Vorsitzender der Altherren von 1984 bis 1989, erinnert sich, dass sich im August 1971 23 ehemalige, aktive Fußballer des TuS getroffen und eine "AH Abteilung Fußball" gegründet haben. Zum Vorsitzenden wurde Helmut Schürmann gewählt. Es wurden in der Folge sporadisch einige Spiele gegen andere Altherren-Mannschaften aus dem Kreis ausgetragen. Und weil der Spielspaß im Vordergrund stand, kam es auch schon vor, dass nur zehn Spieler bei einer Mannschaft da waren - dann wurde auch mal ein Spieler des Gegners abgestellt, um regulär spielen zu können. "Aber es hat den ,Alten Recken' immer viel Spaß gemacht und die ,dritte Halbzeit' war dann am besten," erinnert sich Orendi.

Ein Spieler, Lothar Fink, hat in dieser Zeit bei der Lackfabrik in Weilburg gearbeitet und hatte beruflichen Kontakt in die Nähe des belgischen Antwerpen. So kam es, dass aus dem Nachbarland die "Chiro Vaders" nach Weilburg kamen und hier gegen die Kirschhöfer Altherren spielten. Das hat allen so viel Spaß gemacht, dass die Hessen ein Jahr später mit ihren Frauen nach Sint-Lennaarts fuhren, in einem Sporthotel übernachteten und am nächsten Tag zum Fußballspiel antraten. Die Kontakte waren geknüpft, die Frauen verstanden sich auch gut miteinander und so kamen die Belgier 1975 wieder zu Besuch nach Kirschhofen.

Fotos 1978 spielen die Altherren des TuS Kirschhofen mit (hinten v. l.) Friedhelm Schneider, Walter Hunnenmörder, Walter Kramer, Ludwig Prang, Oskar Richter, Richard Heidenreich, Ernst Kauer (Betreuer), (vorne v. l.) Lothar Fink, Willi Heimann, Helmut Schürmann und Rudi Heß. Foto: Hartmut Orendi Sie halten der Altherren-Abteilung des TuS Kirschhofen heute die Treue (hinten v. l.): Rüdiger Weil, Fritz Geyer, Torsten Neidert, Thomas Graubner, Gerhard Martin, Horts Dillmann, Manfred Nordmann, Siegbert Heckelmann, Peter Bernhard (gebückt), Michael Schmidt, Olaf Schäfer, Gilbert Koschke, Olaf Rauh, Hartmut Orendi Gerd Heimann, Gisbert Schröder, Ralf Eiffler, Reiner Deuster und Hans Dillmann. Es fehlen Manfred Ahrens und Thomas Guthard. Foto: Hartmut Orendi 2

Das Bild

wandelt sich

Die Paare wurden privat untergebracht und es entstanden viele Freundschaften. Diese Partnerschaft hielt bis 2003. "Danach ging es leider nicht mehr weiter, weil einige der Fußballer erkrankt oder schon verstorben waren," berichtete Orendi. Einige Spieler mit Familien haben aber noch heute Kontakt nach Belgien.

Im Laufe der Jahre hat sich das Bild der Abteilung geändert. Es kamen jüngere Spieler dazu, die nicht mehr in der ersten und zweiten Mannschaft spielen wollten oder konnten. Es wurde dann auch einmal in der Woche trainiert, richtige Spielpläne ausgearbeitet und ein Schiedsrichter zu den angesetzten Spielen bestellt.

Intern veranstalteten die Altherren aus Kirschhofen Preisskate, Schlachtessen oder Fußballturniere. Einmal im Jahr wurde ein Ausflug mit den Frauen gemacht. Auch Trainingslager in Sporthotels standen eine Zeit lang auf dem Programm der Altherren.

Von Helmut Schürmann übernahm Hartmut Orendi den Abteilungsvorsitz. Ihm folgten Reiner Deuster, Olaf Rauh und Ralf Eiffler. Besonders dankbar sind die Fußballer ihrem Kassierer Manfred Ahrens, der das Amt seit 2002 innehat und viel für die Abteilung macht. Die Anzahl der Mitglieder hatte 1989 einen Höchststand von 47 Personen. Aktuell sind es noch 25 Mitglieder, berichtete Orendi.

Seit einigen Jahren fehlen trotz Unterstützung aus Gräveneck und Weinbach genügend aktive Spieler, sodass der Spielbetrieb ruht.

"Wir treffen uns nach wie vor jeden Mittwoch am Sportplatz, essen und trinken, sehen uns Fußballspiele im Fernsehen an und erzählen Anekdoten von früher", berichtet Orendi. Zwar gab es coronabedingt eine Pause, doch jetzt geht es wieder aufwärts.