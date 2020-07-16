Donnerstag,
16.07.2020 - 09:20
2 min
Klassenzimmer werden Begegnungsstätte
Spielmannverein bekommt aus dem Programm "Land intakt - Soforthilfeprogramm" 6400 Euro und möchte damit das Spielmann-Kulturzentrum weiter ausbauen.
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