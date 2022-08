"Klein Nizza" in Weilburg: Urlaubsflair auf drei Ebenen

Freuen sich über den Start der Arbeiten (v.l.): Bürgermeister Johannes Hanisch, Mark Lang (Landschaftsarchitektur Burghammer), Roger Schmidt (Fachbereichsleiter städtisches Bauamt), Dirk Sterlepper (Fachdienstleiter Hochbau) und Carolin Freiberg (Fachdienst Hochbau). Foto: Agathe Markiewicz

"Für Bürger, die zum Beispiel keinen Garten haben, soll hier die Möglichkeit geboten werden, ins Freie zu gehen": Vor ein paar Tagen haben die Bauarbeiten am Naherholungsgebiet "Klein Nizza" in Weilburg, direkt an der Lahn gelegen, begonnen. Foto: Agathe Markiewicz

Vor ein paar Tagen haben die Bauarbeiten am Naherholungsgebiet "Klein Nizza" in Weilburg, direkt an der Lahn gelegen, begonnen. Foto: Agathe Markiewicz

Vor ein paar Tagen haben die Bauarbeiten am Naherholungsgebiet "Klein Nizza" in Weilburg, direkt an der Lahn gelegen, begonnen. Foto: Agathe Markiewicz

Vor ein paar Tagen haben die Bauarbeiten am Naherholungsgebiet "Klein Nizza" in Weilburg, direkt an der Lahn gelegen, begonnen. Foto: Agathe Markiewicz

"Mit der Strandatmosphäre möchten wir die Lahn als Naherholungsgebiet erlebbar machen": Beim Vor-Ort-Termin schauen sich die Verantwortlichen die Pläne an. Foto: Agathe Markiewicz