Kleine Brandschützer schmücken Bermbach

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr haben Bermbach österlich geschmückt. Foto: Feuerwehr

Jetzt teilen:

WEILBURG-BERMBACH - Die Kinderfeuerwehr Bermbach hat nach dem kompletten Lockdown eine gemeinsame Osteraktion gestartet.

Bermbach als buntes Aushängeschild an Ostern mit vielen dekorativen Ideen, die Zusammenhalt symbolisieren, ist eine Aktion, über die sich sicher nicht nur die Kinder freuen. An verschiedenen Orten in Bermbach wurden bunte Ostereier, Osterhasen und andere passende Motive aufgehängt und viele Bürger haben sich an dieser Aktion beteiligt. Es wurden Vorgärten, Plätze, Fenster, Bäume und Türen geschmückt. Bermbach will so Zusammenhalt demonstrieren: Man feiert dieses Jahr zwar mit Abstand, aber dennoch gemeinsam Ostern.

Das Bastelmaterial für die Aktion wurde den Kindern von der Feuerwehr nach Hause gebracht.