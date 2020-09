"Klezmophil" begeistert beim "Kammerton"-Konzert in Weilburg

Sie bilden das Trio "Klezmophil" (v.l.): Leon Lissner (E-Bass), Gerlinde Kraft (Klarinette) und Kuno Wagner (Mandoline). Foto: Kreismusikschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Das Trio "Klezmophil" hat seine Zuhörer in Weilburg begeistert. Im Rahmen der "Kammerton"-Konzertreihe traten die Musiker in der Aula des Komödienbaus auf. Für die drei Profimusiker, Gerlinde Kraft (Klarinette), Kuno Wagner (Mandoline) und Leon Lissner (E-Bass) war es das erste Konzert seit Februar. Wie eine Premiere, so aufregend sei es für sie, meinte Kuno Wagner.

Die wie zufällig von einem zum anderen springende Moderation trug dazu bei, dass sich die Zuhörer wie bei einem privaten Treffen fühlten, ehe der erste Titel begann: "Let's be cheerful".

Zuverlässig schuf der E-Bass, eigentlich eine spezielle Ukulele, den rhythmischen Unterbau. Die Klarinette entwickelte eine zarte Melodie, gefühlvoll und lebendig in jedem Ton, aber nie schwülstig.

Beim zweiten, ebenso fröhlichen Stück, der "Nacht im Garten Eden", setzte die Mandoline kontrapunktisch deutliche Akzente. Es folgte ein Nigun, zart und liedhaft, aber ohne Worte, oft nachdenklich und auch melancholisch kommen diese Melodien daher.

FESTLICHE MUSIK Klezmer ist eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende VolksmusiktraditionEtwa um das 15. Jahrhundert entwickelten Klezmorim genannte Volksmusikanten eine Tradition weltlicher, nichtliturgischer jüdischer Musik. Sie orientierten sich an religiösen Traditionen, die bis in biblische Zeiten zurückreichen; ihre musikalische Ausdrucksweise entwickelte sich indessen weiter bis in die Gegenwart. Das Repertoire besteht vor allem aus Musik zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen.

Gerlinde Kraft fand mit der Klarinette von tiefsten Tiefen bis in flirrende Höhen immer den richtigen Ton. Die Spannung blieb auch in ruhigen Passagen erhalten. Die "A Klezmer Ouverture" ist ein Hirtenlied aus Rumänien. Von Liebesfreude und Liebesleid erzählten Klarinette und Mandoline.

Mit dem Freilach kommt die unbändige Spielfreude der Klezmer-Musik zum Tragen. "Mag der Tanz noch so harmlos beginnen, er zieht einen hinein in einen wirbelnden Strudel bis ins Ekstatische. Mühelos die Virtuosität der drei Musiker, denen man den Spaß an dem wilden Ritt durch Höhen und Tiefen ansieht, obwohl die Finger schneller über die Saiten tanzen, als Blicke folgen können", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Bei der "Ballad for a Klezmer" führt die Mandoline die volksliedhafte Melodie an. Allen Titeln gemeinsam waren die überraschenden Wendungen und vor allem Abschlüsse, geschickt die Übergänge von einem Tempo, einem Thema, einer Stimmung in das jeweilige Gegenteil.

Hatte sich der Zuhörer gerade zurückgelehnt, sich auf ein ruhiges, fast wehmütiges Stück in paralleler Stimmführung nach einem Kanon-Einsatz eingestellt, kündigt augenzwinkernd Gerlinde Kraft an: "Nix mit Entspannung" - und das stimmt vor allem für die Klarinettistin selbst, die beim folgenden Freilach wie ein Vogel tiriliert, übermütig gefolgt von den Herren.

Ein Freilach beendet das entspannte Zurücklehnen

Beim letzten Stück des Abends, "Donna, donna", ließ die Klarinette das poetische Bild der Schwalbe wie auch den grausamen Hintergrund, die Situation der Juden im Dritten Reich, eindringlich nebeneinander bestehen.

Der Applaus brandet erst nach einer stillen Minute der Betroffenheit auf. Dann allerdings so nachhaltig, dass die Künstler nicht um eine Zugabe herumkamen.