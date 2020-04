Klimaschutz verlagert sich ins Netz

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). „People For Future Weilburg“ und „Friday For Future Weilburg“ beteiligen sich am Freitag, 24. April, am weltweiten Klimastreiktag. Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgerufen, ebenfalls an diesem Tag für das weltweite und lokale Klima mitzuwirken.

Der weltweite Klimastreiktag findet am 24. April aufgrund der Corona-Pandemie nicht auf der Straße, sondern digital statt. Unter dem Hashtag „#NetzstreikfürsKlima“ können Interessierte ganz einfach an den Aktionen des Netzstreiks für den Klimaschutz teilnehmen.

Weilburger sind aufgerufen, einen Baum zu pflanzen

In einem gemeinsamen Programm finden über den Tag verteilt Aktionen, Reden und Livestreams auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen von „Fridays For Future“ statt.

Konkret für Weilburg ist außerdem die Aktion „Wunschbaum fürs Klima – aktiv trotz Corona“ geplant. Hier rufen „Fridays For Future Weilburg“ und „People For Future Weilburg“ die Bevölkerung auf, bis zum 24. April einen Baum in den eigenen, privaten Garten oder auf ein eigenes Grundstück zu pflanzen und ein Foto von sich, dem Baum und einem Schild mit einem Wunsch für den Klimaschutz zu machen. Dieses Foto geht dann per Mail an die Adresse weilburg@ fridaysforfuture.de oder via Instagram @fffweilburg oder WhatsApp an „Fridays For Future Weilburg“.

Jedes Foto wird am 24. April auf dem Instagram-Account von „Fridays For Future Weilburg“ geteilt, sodass die Weilburger Wünsche auch öffentlich werden.

Wer nicht erkannt werden will, dem hilft aktuell der Mund- und Nasenschutz wegen Corona; allerdings ist persönlich Farbe bekennen besser. Nach dem 24. April wird außerdem aus den Bildern eine Collage gefertigt, die dann veröffentlicht wird. Wer keinen Platz für einen Baum hat, kann auch einen Busch pflanzen oder eine Topfpflanze aufstellen. Entscheidend ist der Beitrag zum Klima- und Naturschutz.