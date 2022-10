Klimaschutztag in Weilburg am 8. Oktober

In Weilburg findet am 8. Oktober ein Klimaschutztag statt. Foto: Wolfgang Henss

WEILBURG - Die Stadt Weilburg veranstaltet am Samstag, 8. Oktober, zusammen mit den Stadtwerken Weilburg und der Staatlichen Technikakademie Weilburg, den ersten "Weilburger Klimaschutztag" - eine Informationsveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger rund um die Themen Klimaschutz und Energieversorgung. Dafür stellt die Technikakademie Weilburg ihre Räumlichkeiten in der Frankfurter Straße 40 zur Verfügung.

Von 10 bis 14 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt in der Aula im zweiten Obergeschoss an den Informationsständen über erneuerbare Energien, Energieeinsparung sowie über die allgemeine Energieversorgung und die Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Um 10 Uhr begrüßen Landrat Michael Köberle (CDU) als Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Wolfgang Gerhardt (CDU), Organisator und Bauausschussvorsitzender der Stadt Weilburg, die Besucherinnen und Besucher. Zahlreiche Vorträge runden die Veranstaltung ab.

Um 10.30 Uhr gibt Jörg Korschinsky, Geschäftsführer der Stadtwerke Weilburg, einen Überblick über die aktuelle Energieversorgungssituation und über die neu gegründete "Lahnenergie". Um 11.30 Uhr steht ein Vortrag der Klimamanagerin des Landkreises Limburg-Weilburg, Verena Nijssen, und eines Energieberaters der Verbraucherzentrale des Landes Hessen zum Thema "Klimaschutz: Was interessiert den Bürger" auf dem Programm. Andreas Wöll von der LandesEnergieAgentur (LEA) berichtet ab 12.30 in einem digitalen Vortrag über Fördermöglichkeiten von Solarenergiemaßnahmen. Um 13.30 Uhr hält Dr. Helmut Löhn, Studienrat der Wilhelm-Knapp-Schule und Mitglied der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen e.V., einen Vortrag zu Elektromobilität und die Vor- und Nachteile der Brennstoffzelle im Vergleich zur Batterie. Die Vorträge werden in der Aula und im Raum 206 abgehalten, die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.

"Das Thema der Energieversorgung ist akuter und wichtiger denn je. Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Lage sind wir dazu angehalten, mit Engpässen in der Energieversorgung umzugehen. Mit unserem Klimaschutztag möchten wir in Weilburg, gemeinsam mit unserem Energieversorger, den Stadtwerken Weilburg, und der Technikakademie und mit Unterstützung der Teilnehmer ein Informationsangebot schaffen und Impulse setzen. Wir freuen uns über reges Interesse", sagt Wolfgang Gerhardt.