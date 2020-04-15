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Mittwoch, 15.04.2020 - 13:15
3 min

Kliniken in Limburg-Weilburg bereiten sich auf mehr Corona-Kranke vor

Im Kreiskrankenhaus Weilburg und im Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus werden aktuell nur wenige Corona-Patienten behandelt. Aber beide Kliniken haben sich auf einen Anstieg der Fallzahlen vorbereitet.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Nur noch wenige Menschen sind derzeit am Eingang ins Kreiskrankenhaus Weilburg zu sehen. Aus Sicherheitsgründen werden nur die notwendigsten Besuche erlaubt. Wie auch das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus hat die Weilburger Klinik sich auf einen Anstieg der Corona-Fälle vorbereitet. Foto: Jürgen Vetter

Nur noch wenige Menschen sind derzeit am Eingang ins Kreiskrankenhaus Weilburg zu sehen. Aus Sicherheitsgründen werden nur die notwendigsten Besuche erlaubt. Wie auch das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus hat die Weilburger Klinik sich auf einen Anstieg der Corona-Fälle vorbereitet. Foto: Jürgen Vetter

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Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Jürgen Vetter Entspannung? Ruhe vor dem Sturm!
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