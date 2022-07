Kommentar zur Wasserknappheit: Einschränken

Jetzt teilen:

Wer schon einmal in klassischen Trockenregionen dieses Planeten unterwegs war, der weiß, dass wir hier in einer Region leben, deren Wasserreichtum uns Lebensumstände beschert hat, von denen beispielsweise die Menschen in der Sahelzone nur träumen können. Aber auch hier wird Wasser immer knapper.

In ganz Deutschland gehen die Grundwasserreserven seit Jahren deutlich zurück. Das kann man auch in der Region gut beobachten: Immer häufiger versiegen Bäche nach längeren Hitzewellen, in der Lahn sind fast jedes Jahr sogenannte Hungersteine zu sehen. Diese Steine lagen früher fast immer unter Wasser. Wurden sie frei, dann wussten die Menschen, dass ihnen Missernten und Hunger drohte.

Die Bundesregierung will sich dem Thema "Wasser" stärker annehmen. Nach drei Jahren Dialog unter anderem mit Versorgern, Wissenschaftlern, Landwirten und Naturschützern hat das Umweltministerium im vergangenen Jahr den Entwurf für eine "Nationale Wasserstrategie" vorgelegt. Ziel ist, dass in unserem Land auch 2050 genügend Wasser in guter Qualität für Mensch, Tier und Umwelt zur Verfügung steht.

Doch auch ohne diese Initiative zu kennen können wir alle selbst tätig werden: Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seinen Wasserverbrauch merklich reduzieren kann. Damit können wir sofort etwas gegen dramatisch fallenden Grundwasserständen tun.