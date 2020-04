Kreis lässt Turnhalle in Weilburg sanieren

Jetzt teilen:

WeilburgDer Landkreis lässt in den nächsten Jahren die Turnhalle der Heinrich-von-Gagern-Schule grundlegend sanieren. Die Arbeiten sollen am Montag, 20. April, beginnen. Der Schul- und Vereinssport muss solange weichen.

Nach den Osterferien soll damit begonnen werden, Hallendecke und -boden sowie die Eingangstüren komplett zu erneuern, erklärt Jan Kieserg, Pressesprecher des Landkreises, auf Nachfrage. Die 1970 errichtete Turnhalle erhalte eine ballwurfsichere Systemdecke mit integrierten Leuchten und einer Deckenstrahlheizung. Die vorhandene Lüftungsanlage reguliere dann nur noch die Zu- und Abluft der Halle und Nebenräume.

Bälle schlagen

in der Decke ein

Die Hallendecke war bereits im vergangenen Jahr entfernt worden, nachdem sich durch einen massiven Balltreffer Teile der abgehängten Decke gelöst hatten und dadurch ein Schüler verletzt wurde. Die Turnhalle musste daraufhin kurzfristig geschlossen werden. Wie sich herausstellte, war die Ballwurfsicherheit der Decke nicht mehr gegeben, an mindestens 50 Stellen war sie durch Balleinschläge stark beschädigt.

Die Arbeiten werden laut Kreisverwaltung voraussichtlich bis Ende September andauern. Dafür stehen rund 900 000 Euro zur Verfügung. Während der Bauarbeiten ist die Halle für alle bisherigen Nutzer gesperrt. Wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, sollen die Gagern-Schüler für den Schulsport die Halle der Technikakademie nutzen. Wohin die Vereine dann ausweichen, werde derzeit in Gesprächen geklärt, sagt Kieserg.

Umkleiden und

Duschräume sind dran

Mit der Erneuerung von Decke und Boden sind die Arbeiten aber noch längst nicht beendet. In den Jahren 2021 und 2022 werden in einem zweiten Abschnitt die Umkleide- und Duschräume saniert. Die Duschen werden modernisiert, die Toiletten für Besucher sowie Sportler neu angeordnet und ein barrierefreies WC installiert. Zusätzliche Abstellräume sollen ebenfalls geschaffen werden. Für diesen Bauabschnitt sind noch einmal 750 000 Euro eingeplant. Landrat Michael Köberle (CDU) sieht die Arbeiten als Investition in die Zukunft, weil junge Menschen profitieren.