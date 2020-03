Kreis Limburg-Weilburg: 138 Infizierte, elf Corona-Geheilte

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt im Kreis aktuell 138. Das teilt der Katastrophenschutzstab des Kreises nach seiner Sitzung am Montag mit. Insgesamt waren 149 bestätigte Fälle gemeldet worden, elf Personen sind inzwischen genesen. 600 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. In der Vorwoche waren es nach Angeben des Kreises noch etwa 1000.

Die Krankenkasse DAK in Limburg teilt derweil mit, dass sie Unternehmen und Selbstständige, die in Zeiten der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, unterstütze. So könnten Betroffene die Stundung ihrer Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für März und April beantragen. Voraussetzung sei, dass die Schwierigkeiten auf die Corona-Krise zurückzuführen sei, sagt die Limburger DAK-Chefin Miriam Ilzhöfer. Anträge könnten auf www.dak.de/beitragsstundung abgerufen werden.