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Mittwoch, 22.04.2020 - 13:00
3 min

Kreis Limburg-Weilburg hat eine Million Masken bestellt

Ab Montag müssen alle Hessen beim Einkauf sowie in Bussen und Bahnen Masken tragen. Der Kreis Limburg-Weilburg hat eine Million dafür geeignete Mund-Nasen-Masken bestellt ...

Von Olivia Heß und Jürgen Vetter
Selbstgemacht und wiederverwendbar statt zertifiziert und Einweg: Heike Kurzius-Schick aus Weilburg hält eine selbstgenähte Maske in der Hand. Mit Mitgliedern der Gruppe "Patch Weilburg" und des Nähkreises haben die Damen mehr als 370 Masken für das Weilburger Krankenhaus genäht. Jetzt plant der Kreis die Vergabe von einer Million zertifizierter Masken. Foto: Mika Beuster

Selbstgemacht und wiederverwendbar statt zertifiziert und Einweg: Heike Kurzius-Schick aus Weilburg hält eine selbstgenähte Maske in der Hand. Mit Mitgliedern der Gruppe "Patch Weilburg" und des Nähkreises haben die Damen mehr als 370 Masken für das Weilburger Krankenhaus genäht. Jetzt plant der Kreis die Vergabe von einer Million zertifizierter Masken. Foto: Mika Beuster

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