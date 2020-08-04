Dienstag,
04.08.2020 - 10:33
2 min
Kreis Limburg-Weilburg wird Ökomodellregion
Der Landkreis Limburg-Weilburg bildet gemeinsam mit Wiesbaden und dem Rheingau-Taunuskreis ab nächstem Jahr die Ökomodellregion "Nassauer Land".
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
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