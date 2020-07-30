Kreis Limburg-Weilburg zahlt Stipendium für künftige Hausärzte

Mit der Einführung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (hier im Kreiskrankenhaus Weilburg), wollte die Kassenärztliche Vereinigung den Hausärzten Wochenend- und Feiertagsdienste abnehmen und damit den Beruf des Landarztes attraktiver machen. Archivfoto: Jürgen Vetter
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GESUNDHEITSNETZ OBERLAHN
Das Gesundheitsnetz Oberlahn (GNO) ist der Zusammenschluss der Ärzte auf dem Gebiet des ehemaligen Oberlahnkreises. Das GNO steht der Initiative des Landkreises Limburg-Weilburg
positiv gegenüber.
"Aus hausärztlicher Sicht ist das Stipendium mit der Verpflichtung, hinterher eine gewisse Zeit im Landkreis als Hausarzt tätig zu sein,
eine wirklich positive Entwicklung", sagt Susanne Prüßner-Feig vom GNO.
Die promovierte Allgemeinmedizinerin aus Weilburg und Vorsitzende des Gesundheitsnetzes Oberlahn ergänzt jedoch: "Gleichzeitig sieht man aber auch,
dass der ländliche Raum in der Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren zurückbleibt, sonst wären solche Stipendien nicht notwendig."
Susanne Prüßner-Feig erläutert gegenüber dem Tageblatt die Hoffnung der heimischen Mediziner in dieser Frage. "Durch diese Programme, die es auch in vielen anderen Landkreisen gibt, erhoffen sich besonders die Hausärzte,
dass die Praxen nach Erlangung des Rentenalters des Praxisinhabers nicht verwaisen und die Patientenversorgung aufrecht erhalten wird."(ve)
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