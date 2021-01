Kreiskrankenhaus Weilburg will eigene Corona-Prämie zahlen

Auf Anregung des Gesundheits- und des Arbeitsministeriums hat der Bundestag im Mai 2020 ein Maßnahmenpaket zur Corona-Lage verabschiedet, dass auch einen Pflegebonus beinhaltet, der jedoch nur für die Altenpflege gilt.

Der Bundestagsbeschluss sah vor, dass Beschäftigte in der Altenpflege im vergangenen Jahr eine nach Arbeitszeit und Tätigkeit gestaffelte Prämie von bis zu 1000 Euro bekommen konnten. Die Höhe dieser Einmalzahlung sollte sich nach Funktion und Arbeitszeit der Pflegepersonen richten.

Die Bundesländer oder auch die Arbeitgeber können den Bonus auf bis zu 1500 Euro aufstocken, die steuerfrei bleiben würden. Ausgezahlt werden sollte der Pflegebonus ab Juli 2020.

Zur Begründung sagte das Gesundheitsministerium, Gehälter in der Altenpflege seien "noch nicht so hoch", wie in Krankenhäusern, weshalb deren Mitarbeiter ausgeschlossen würden.