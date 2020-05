Kreismusikschule Oberlahn kehrt langsam zur Normalität zurück

Da der zweijährlich stattfindende Klavierwettbewerb in diesem Jahr coronabedingt auch ausfallen musste, hat die Musikschule den Wettbewerb "Du bist Beethoven" ins Leben gerufen.

Entstanden sind 27 Filme, sechs davon kamen aus Quatto Castella, vier aus Kesmarok, die restlichen sind in Deutschland entstanden. "Eigentlich wollten wir die zehn besten Filme auszeichnen, aber alles sind so gut, sodass wir alle 27 prämieren", sagt Krähe. Denn es ginge um kreative Ideen und da seien viele dabei gewesen.

So erhält jeder "Filmproduzent" 50 Euro, die er aber mit dem "Kameramann" teilen müsse. Das Geld dafür stamme von Förderprojekten und Spenden.

Ein weiteres Projekt stehe bereits in den Startlöchern. Gesangspädagogin Annette Meisner hat ein Beethoven-Singspiel kindgemäß gedichtet und vertont, in dem es um Beethovens Leben geht.

Kinder der Karl-Schapper-Schule in Weinbach werden einzeln Lieder spielen und auf Instrumenten spielen, die am Ende in einem Film zusammen geschnitten werden. Dieses Projekt soll im September präsentiert werden.