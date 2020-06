Kreismusikschule Oberlahn produziert Singspiel über Beethoven

"Freude schöner Götterfunken": Silvia Hofmann (v.l.), Margaritha Savenko, Emely Hehn und Dorian Sartorius von der Kreismusikschule Oberlahn spielen ihren Part für das Singspiel über Ludwig van Beethoven ein. Foto: Andreas E. Müller

WEILBURG/WEINBACH. "Bitte Ruhe - Klappe - Aufnahme." So geht das den ganzen Tag im Weilburger Komödienbau. Die Kreismusikschule Oberlahn hat den altehrwürdigen Raum für einen Tag in ein Aufnahmestudio verwandelt. Entstehen soll ein Singspiel über Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr überall auf unterschiedliche Art und Weise gedacht wird.

Annette Meisner, Gesangslehrerin an der Schule, hatte die Idee zu einem Singspiel über den großen Komponisten. Dazu hat sie natürlich Musik Beethovens als Grundlage genommen und kleine Spielszenen mit eigenen Texten versehen. Aber wie macht man so etwas in Zeiten von Corona? Die Lösung: Man nimmt nacheinander möglichst viele Gesangsschüler auf und fügt später die einzelnen Sequenzen zusammen. Tontechniker war Meisners Sohn Timon, Tochter Sophie war zuständig für die Filmklappe vor den einzelnen Beiträgen. Martin Krähe, Leiter der Musikschule, berichtet, dass seine Musikschule bereits seit 2013 an einem jährlichen Bundesprojekt "Kultur macht stark" teilnimmt. "Wir waren von Anfang an bei diesem Projekt dabei", erzählt Krähe. Dazu muss er sich jedes Jahr erneut beim Verband Deutscher Musikschulen (VDM), das ist der Fach- und Trägerverband der öffentlichen gemeinnützigen Musikschulen in Deutschland mit Sitz in Bonn, bewerben. Passt ja, schließlich kam Beethoven aus Bonn. Krähe erzählt weiter, dass es bei diesem Projekt vor allem auch um die Förderung von gesellschaftlichen Randgruppen geht. Das können Menschen mit Behinderungen, aber auch Kinder mit Migrationshintergrund sein. So haben sich am Samstag zahlreiche, teilweise aufgeregte Gesangsschüler von Annette Meisner im Komödienbau eingefunden und solistisch, mit Klavierbegleitung oder auch als kleine Gesangsgruppe ihren Part am Singspiel beigesteuert.

Bereits im Vorfeld hat ein Aufnahmetag mit dem Kinderchor der Karl-Schapper-Grundschule in Weinbach stattgefunden. "Wir haben jedes Kind einzeln aufgenommen", berichtet Martin Krähe. Alle Beiträge sollen dann als sogenannte "Kacheln" zusammengemischt werden, eine Methode, die man seit Corona vermehrt von Musikgruppen, Chören oder anderen Ensembles im Internet sehen kann.

Fotos

Viele Musikbeispiele Beethovens hat Annette Meisner zu einem schönen Ganzen zusammengestellt. Teilweise weniger Bekanntes, aber natürlich auch "Für Elise", Sonaten, Teile aus verschiedenen Sinfonien und natürlich "Freude schöner Götterfunken". Die Nervosität legte sich bei allen Musizierenden zusehends und man merkte ihnen die Freude an diesem Projekt und der Musik des großen Komponisten an. "Der fertige Film soll nahezu eine Stunde lang werden und bis September fertig sein", kündigt Annette Meisner an. Wie und wo er dann zu sehen sein wird, stünde allerdings noch nicht fest.