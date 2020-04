Kreissparkasse Weilburg spendet 82 500 Euro

Freuen sich über die Spendenübergabe (v.l.): Stephan Gürtler, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Weilburg, Landrat Michael Köberle und Stefan Hastrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Weilburg. Foto: KSK Oberlahn

Weilburg (red). Die Kreissparkasse Weilburg unterstützt in diesem Jahr 62 Institutionen, Vereine und Einrichtungen mit 82 500 Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des PS-Los-Sparens.

"Die jährlich stattfindende Veranstaltung zur Spendenübergabe wird auf einen Zeitpunkt nach Abklingen der Coronavirus-Epedemie verschoben", so Landrat Michael Köberle. "Umso wichtiger sei es, an dieser Stelle die ehrenamtliche Tätigkeit der vielen engagierten Menschen zu würdigen. Ohne diese vielen uneigennützigen Helfer wäre unsere Region um einiges ärmer", betonte Landrat Michael Köberle. Deshalb sei die finanzielle Unterstützung für die Vereine und Institutionen so wichtig.

"Dankeschön" für das in der Vergangenheit Geleistete dar, ergänzte Stefan Hastrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Weilburg. Alle Spendenempfänger werden durch die Sparkasse informiert.

"An sich und andere denken" - das ist die Philosophie der Sparlotterie der Sparkassen. "Das PS-Los-Sparen der Kreissparkasse Weilburg lässt Einnahmen wieder dorthin zurückfließen, wo sie herkommen - zu den Bürgern in der Region. Unsere Kunden sparen, haben beste Gewinnchancen, aber vor allem unterstützen sie damit wertvolle und wichtige Projekte in ihrer Heimat. Das macht das PS-Los-Sparen so sinnvoll", sagte Hastrich.