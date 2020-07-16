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Donnerstag, 16.07.2020 - 12:13
2 min

Kreistag Limburg-Weilburg macht Politik mit Abstand

Nach über fünf Monaten Pause trifft sich der Kreistag Limburg-Weilburg zu seiner ersten Sitzung in Zeiten der Pandemie. Für die Sitzung am 24. Juli in Limburg gilt ein strenges Hygienekonzept.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Corona verlangt mehr Abstand. So eng wie vor einem Jahr in Steeden wird es bei der ersten Sitzung des Kreistags seit Beginn der Pandemie nicht zugehen. Eineinhalb Meter Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Bedeckung auch während der Sitzung sind geplant. Archivfoto: Jürgen Vetter

Corona verlangt mehr Abstand. So eng wie vor einem Jahr in Steeden wird es bei der ersten Sitzung des Kreistags seit Beginn der Pandemie nicht zugehen. Eineinhalb Meter Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Bedeckung auch während der Sitzung sind geplant. Archivfoto: Jürgen Vetter

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