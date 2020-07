2 min

Kreistag Limburg-Weilburg macht Politik mit Abstand

Nach über fünf Monaten Pause trifft sich der Kreistag Limburg-Weilburg zu seiner ersten Sitzung in Zeiten der Pandemie. Für die Sitzung am 24. Juli in Limburg gilt ein strenges Hygienekonzept.

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg