Kubach: Norbert Abel erhält den Landesehrenbrief

Überreichung des Landesehrenbriefs am Sportplatz in Kubach (v.l.): Zweiter Vorsitzender Rainer Staffa, Landrat Michael Köberle, Norbert und Dagmar Abel, der Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch und der Kubacher Ortsvorsteher Uwe Abel. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Norbert Abel, der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TuS) Kubach, ist mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Landrat Michael Köberle (CDU) verlieh die Ehrung während der Mitgliederversammlung des TuS Kubach. Abel erhielt den Landesehrenbrief für sein jahrzehntelanges Engagement zugunsten des Vereins.

Norbert Abel ist seit 1966 Mitglied des TuS Kubach und hat schon früh Verantwortung für den Verein übernommen.

Übernahme und Umbau

des Stadions in Weilburg

Von 1975 bis 1977 war er stellvertretender Jugendleiter, von 1991 bis 1995 stellvertretender Vorsitzender. Von 1995 bis 2003 fungierte er als Schriftführer, von 2003 bis 2005 als Beisitzer und von 2005 bis 2010 erneut als stellvertretender Vorsitzender. Während seiner Zeit als Schriftführer leitete Norbert Abel auch über Jahre die Abteilung der Alten Herren. Seit 2011 ist er Vorsitzender des TuS Kubach.

In seine Amtszeit als Vorsitzender fielen die Übernahme des Stadions Weilburg und der damit einhergehende Umbau zu einem Kunstrasenplatz, die energetische Sanierung des Funktionsgebäudes und die Errichtung eines Anbaus an diesem Gebäude. Auch das Unwetter, das im Mai 2020 rund 600 Tonnen Schlamm auf das Stadiongelände in Weilburg gespült hat, fiel in seine Amtszeit.

In den Ferien soll

ein Erdwall entstehen

"Mit großem Einsatz waren danach insbesondere die Mitglieder der SG Oberlahn bei den umfangreichen Aufräumarbeiten aktiv", berichtete Landrat Köberle. Hintergrund: Der TuS Kubach bildet seit 2013 gemeinsam mit dem SV RW Edelsberg, dem TuS Kirschhofen und dem SV Odersbach die Spielgemeinschaft (SG) Oberlahn. Köberle kündigte an, dass wahrscheinlich während der kommenden Sommerferien ein Erdwall errichtet werde, der solche Flutschäden künftig verhindern soll.