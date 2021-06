Kubach plant Haus- und Hofflohmarkt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-KUBACH - Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage werden sich demnächst viele Kubacher stellen, denn der Ortsbeirat möchte einen privaten Haus- und Hofflohmarkt für alle Einwohner organisieren.

"Wir wünschen uns, dass viele Kubacher mitmachen. Die Idee ist aus einem privat organisierten Hofflohmarkt in mehreren Höfen im vergangenen Jahr entstanden", erklärt Ortsvorsteher Uwe Abel.

Am Sonntag, 22. August, können die Teilnehmer von 10 bis 16 Uhr auf ihren Anwesen Kunst und Krempel zum eigenen Verkauf präsentieren. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis Samstag, 31. Juli, unter Telefon 0 64 71-4 16 47 sowie per E-Mail an matthias.ahaeuser@unser-kubach.de oder an ortsbeirat-kubach@gmx.de anmelden und erhält nähere Informationen zum Ablauf.

Uwe Abel bittet alle Teilnehmer um eine Spende von 15 Euro für die Werbung, Genehmigung und Finanzierung der Veranstaltung. Sollten viele Bürger teilnehmen, wird der Überschuss für ein Projekt benutzt, das dem Dorf zu Gute kommt.

Das am Verkaufstag gültige Hygienekonzept ist von den privaten Ausstellern und den Besuchern zu beachten.