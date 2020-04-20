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Montag, 20.04.2020 - 12:47
3 min

"Kultur macht stark": Kreismusikschule Oberlahn mit neuen Projekten

Kultur ist einer der Schlüssel zur Teilhabe an Bildung. Umgesetzt wird das in einem Bundesförderprogramm, bei dem die Kreismusikschule Oberlahn mit vielen Angeboten für Kinder und Jugendliche mitmacht.

Von Sabine Gorenflo
Das Instrumentenkarussell an der Pestalozzischule bietet Kindern die Möglichkeit, verschiedene Insturmente auszuprobieren. Nach der Corona-Krise wollen die Kinder wieder - so wie auf diesem Bild - gemeinsam Spaß am Musizieren haben.. Foto: Sabine Gorenflo

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WER ALLES DABEI IST

Partnerinstitutionen sind die Christian-Spielmann-Schule Weilburg, Pestalozzi-Schule Weilburg, Windhofschule Weilburg, Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen, Katholische Kita Heilig-Kreuz Weilburg, Kita Villa Kunterbunt Merenberg, Weilburger Tafel, Förderverein Weilburger Märchenhaus, Kinder- und Jugendarbeit im Haus für Kinder der Stadt Weilburg, Hephata-Flexible-Hilfen Limburg-Weilburg, Theater Rayo und die Theaterschule im Kalkwerk Limburg.

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg Region Ticker Ticker-mh
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