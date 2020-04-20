Montag, 20.04.2020 - 12:47
3 min
"Kultur macht stark": Kreismusikschule Oberlahn mit neuen Projekten
Von Sabine Gorenflo
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WER ALLES DABEI IST
Partnerinstitutionen sind die Christian-Spielmann-Schule Weilburg, Pestalozzi-Schule Weilburg, Windhofschule Weilburg, Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen, Katholische Kita Heilig-Kreuz Weilburg, Kita Villa Kunterbunt Merenberg, Weilburger Tafel, Förderverein Weilburger Märchenhaus, Kinder- und Jugendarbeit im Haus für Kinder der Stadt Weilburg, Hephata-Flexible-Hilfen Limburg-Weilburg, Theater Rayo und die Theaterschule im Kalkwerk Limburg.
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