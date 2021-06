In der Kreissparkasse ist Kunst gegen den Klimawandel zu sehen. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Eine weinende Robbe oder auch eine Erde mit Mundschutz sind auf den Bildern zu sehen: "Kunst gegen den Klimawandel" heißt die Ausstellung von People for Future (PFF), die in der Galerie der Weilburger Kreissparkasse gezeigt wird.

Ausgestellt werden Bilder von erwachsenen Künstlern und Laien, aber auch von Schülern und Schulklassen. "Wir haben im vergangenen Jahr zu dem Wettbewerb ,Kunst gegen den Klimawandel' mit dem Motto ,Deine Idee zählt' aufgerufen, in der Ausstellung sind nun die Preisträgerbilder zu sehen", sagte Nancy Schuld-Wojtalla von People for Future. Initiiert worden sei der Wettbewerb, um Menschen jedes Alters eine ganz persönliche Ausdrucksmöglichkeit zum Thema Klimawandel zu geben.

Die Preise wurden in den Kategorien Kind, Jugendliche, Erwachsene als Laienkünstler und als Profi-Künstler, Kitagruppen, Schulklassen, Familie mit Kind sowie Familie mit Jugendlichen vergeben.

So unterschiedlich wie die Kategorien des Wettbewerbs waren, so unterschiedlich sind auch die Bilder. Eines zeigt eine Bleistiftzeichnung mit einer Weltkugel und der Aufschrift "Der Welt geht es nicht gut! Wir müssen ihr helfen!". Auf einem anderen, ebenfalls eine Bleistiftzeichnung, ist eine weinende Robbe zu sehen, darüber steht "Rettet die Erde". Eine Collage zeigt Hochhäuser und dazwischen verschiedene Wildtiere, eine weitere Hochhäuser und eine kleine Schneise mit Wald.

Auf einem weiteren Werk wird die Erde als Apfel dargestellt, dem ein Stück fehlt, teils umhüllt von Plastikfolie. "Die Welt in der Corona-Krise" wird durch eine Erdkugel mit Mundschutz dargestellt sowie mit drei Engeln, die von unten besorgt auf die Erde schauen.

"Private Sponsoren haben dafür gesorgt, dass das Preisgeld von mindestens 50 Euro für den Gewinner an eine, von ihm ausgesuchte, gemeinnützige Organisation überwiesen werden konnte", erklärte Nancy Schuld-Wojtalla. Alles seien Klima-, Umweltschutz- oder Naturschutzorganisationen. So sei mit dem Wettbewerb direkt Gutes für den Klimaschutz getan worden.

Die Preisträger haben ihre Preisgelder unter anderem an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), an die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, den Gaudernbacher Natur- und Vogelschutzverein, Borneo Orangutan Survival, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und das Jugendwaldheim Weilburg unter Einbezug der Waldpädagogik Forst Hessen gespendet. Die Gruppenpreisträger Kita und Schulklasse werden vom Preisgeld mit Unterstützung der bedachten Organisationen Blühstreifen säen oder Bäume pflanzen.

ÖFFNUNGSZEITEN "Kunst gegen den Klimawandel" ist bis 14 Juli in der Galerie der Kreissparkasse, Odersbacher Weg 1, zu sehen: Montag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

"People for Future Weilburg freut sich sehr über die Ausstellung in der Kreissparkasse", sagte Nancy Schuld-Wojtalla. Den Künstlern mit Laien und Profis werde vom Grundschul- bis ins hohe Erwachsenenalter die Möglichkeit gegeben, der Öffentlichkeit das Thema Klimaschutz auf ganz persönliche Weise näher zu bringen.

Künstler beschreiben

ihre jeweilige Motivation

Es gibt Collagen, Acryl auf Leinwand und viele weitere Malweisen. In einer Beschreibung umreißt der Künstler, warum er gerade dieses Motiv gewählt hat und erklärt seine Motivation. Zudem ist erkennbar, an welche Organisation das Geld geht.

"Unsere bisherigen Aktionen waren Klimaschutz-Mahnwachen, Lesungen, Demonstrationen, Fahrradaktionen, eine Klimaschutz-Lesung, eine Baumpflanzaktion sowie ein Offener Brief an die Kommunalpolitiker zum Klimaschutz vor Ort", berichtete Nancy Schuld-Wojtalla. PFF sei ein freier Zusammenschluss von Klimaschützern im Oberlahnkreis, die seit Herbst 2019 überparteilich und institutionsunabhängig vor Ort für den Klimaschutz eintreten.