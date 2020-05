3 min

Kunst in Corona-Zeiten erleben

Die Galerie Marktplatz 9 in Weilburg öffnet am kommenden Sonntag wieder ihre Pforten: Zu sehen ist die neue Ausstellung von Linda Bausch mit dem Titel "Und dann kamst Du". In sieben Wochen Zwangspause hatte die Künstlerin selbst Muße, neue Bilder zu kreieren.

Von Sabine Gorenflo