Kunst in Corona-Zeiten erleben

Linda Bausch präsentiert in ihrer Galerie ab Sonntag eine neue Ausstellung. Foto: Sabine Gorenflo
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ÖFFNUNGSZEITEN
Die
Galerie am Marktplatz 9 in Weilburg hat immer sonntags von 14 bis 18 Uhr von Frühling bis Herbst geöffnet.
Der
Eintritt ist frei.
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