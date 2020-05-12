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Dienstag, 12.05.2020 - 15:00
3 min

Kunst in Corona-Zeiten erleben

Die Galerie Marktplatz 9 in Weilburg öffnet am kommenden Sonntag wieder ihre Pforten: Zu sehen ist die neue Ausstellung von Linda Bausch mit dem Titel "Und dann kamst Du". In sieben Wochen Zwangspause hatte die Künstlerin selbst Muße, neue Bilder zu kreieren.

Von Sabine Gorenflo
Linda Bausch präsentiert in ihrer Galerie ab Sonntag eine neue Ausstellung. Foto: Sabine Gorenflo

Linda Bausch präsentiert in ihrer Galerie ab Sonntag eine neue Ausstellung. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Linda Bausch präsentiert in ihrer Galerie ab Sonntag eine neue Ausstellung. Foto: Sabine Gorenflo

Linda Bausch präsentiert in ihrer Galerie ab Sonntag eine neue Ausstellung. Foto: Sabine Gorenflo

Zu sehen sind aber auch etwas ältere Werke wie dieses. Foto: Sabine Gorenflo

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ÖFFNUNGSZEITEN

Die Galerie am Marktplatz 9 in Weilburg hat immer sonntags von 14 bis 18 Uhr von Frühling bis Herbst geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

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