Künstlern über die Schulter schauen

Dem Künstler über die Schulter schauen - das ist im Rosenhang Museum am Samstag ein zweites Mal möglich. Foto: Rosenhang Museum

WEILBURG - Wie entsteht Kunst? Was bewegt den Künstler? Fragen, auf die Besucher im Weilburger Rosenhang Museum eine direkte Antwort bekommen haben.

Bei einer Aktion unter dem Motto "Dem Künstler über die Schulter schauen" konnten sie bei einer Sonderausstellung im Atelier bei einem "Live-Painting" mit den beiden Künstlern Barbara Niesen und Klaus Stanek dabei sein. Diese Künstlerwerkstatt kam so gut an, dass das Museum nun einen zweiten Termin anbietet: Das "Live-Painting" findet nochmals am Samstag, 9. Oktober, ab 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 10. Oktober, steht dann ab 15 Uhr die Finissage mit Fernsehmoderator Malte Sonnenfeld auf dem Programm. Auch dann ist der Eintritt kostenlos.