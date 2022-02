Kunstpreis-Gewinner stellt im "Kleinen Kabinett" aus

Satoshi Hoshis Werke bestechen durch ihre auf starken Kontrasten aufgebaute Komposition. Foto: Weilburger Bergbau- und Stadtmuseum

WEILBURG - Der Gewinner des Kunstpreises 2019 der Stadt Weilburg, Satoshi Hoshi, zeigt im "Kleinen Kabinett" des Weilburger Bergbau- und Stadtmuseums seine Bilder.

Am Freitag, 4. März, startet die Ausstellungssaison im "Kleinen Kabinett". Zum Auftakt kommt Satoshi Hoshi aus Berlin nach Weilburg. Damit kann nun die bereits für 2020 geplante Ausstellung nachgeholt werden.

In den Werken immer

wieder neues entdecken

Hoshi kommt aus Japan und hat in Tokyo Kunst studiert. Er lebt und arbeitet seit 2004 in Berlin. Seit über 20 Jahren sind seine Werke in internationalen Galerien und Ausstellungen zu sehen. "Seine Bilder bestechen durch starke Kontraste, teils monochrom und teils mit leuchtenden Farben. Die starken Kontraste der Werke lassen den Betrachter eintauchen in die Bilder", beschreibt Museumsleiter Holger Redling Satoshi Hoshis Kunst. Es eröffneten sich immer wieder neue Perspektiven, neue Blickwinkel, neue Ebenen, neue Informationen. Der Betrachter erlebe jedes Bild mit jeder Betrachtung neu.

Die Ausstellung läuft bis zum 18. April. Sie ist im März von Montag bis Freitag und ab April von Dienstag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Für den Besuch im Museum gilt ab 4. März die 3G-Regel (geimpft/genesen/getestet), außerdem besteht Maskenpflicht.