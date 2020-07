Kurse starten nach und nach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (ohe). Wenn das Oberlahnbad am heutigen Montag wieder öffnet, geht es auch schon wieder mit Kursangeboten los.

Demnach sollen Aqua- und Kinderschwimmkurse zum Teil schon in der ersten Woche starten, ebenso der Einzelunterricht. Das teilt Dana Meister von der Kreishallenbad GmbH auf Tageblatt-Anfrage mit. Die Angebote der Vereine starten nach den Sommerferien.

Während der Ferien sollen die Becken in vollem Umfang für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, deswegen gebe es in diesen Wochen keine Kursangebote von externen Dienstleistern.

Das Oberlahnbad lädt nach mehrmonatiger Zwangspause ab heute wieder zum Schwimmen und Saunieren ein: Allerdings gelten auch hier besondere Corona-Spielregeln. Will heißen: Die Gästezahl ist im Schwimm- und Saunabereich begrenzt, Tickets müssen vorab online gebucht werden und im Kassen- und Umkleidebereich gilt Maskenpflicht.

Während das Bad für die Öffentlichkeit geschlossen war, wurde hinter den Kulissen eifrig gearbeitet. Laut Meister wurden die komplette Wasseraufbereitung und die Beckenkörper gecheckt und notwendige Reparaturen vorgenommen. Eine Grundreinigung fand für das gesamte Bad inklusive Außenbereich statt. Hygiene- und Sicherheitskonzepte mussten für die Wiedereröffnung erarbeitet werden. "Eine kooperative Mammutaufgabe für das Schwimmbad, an der der Landkreis, die Betriebsleitungsfirma und das zuständige Gesundheitsamt beteiligt waren", erklärt Meister. Oberste Priorität bei der Wiedereröffnung habe die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter.

Seit März fehlen

110 000 Euro an Einnahmen

Wie sich die Schließung seit Mitte März auf die Finanzen auswirkt, lässt sich noch nicht abschätzen. Laut Meister ist der Verlauf und der Zuspruch in der zweiten Jahreshälfte für das Jahresergebnis entscheidend. Ursprünglich hatte die Kreishallenbad Weilburg GmbH für dieses Jahr mit einem Defizit von 167 000 Euro gerechnet. Ob das Minus wächst, hängt von den Einnahmen in den nächsten Monaten ab.

Vom 15. März bis zur heutigen Wiedereröffnung sind den Angaben zufolge 110 000 Euro an Einnahmen weggefallen. Dem stehen aber auch zum Teil geringere Ausgaben gegenüber. So war beispielsweise ein Großteil des Teams in Kurzarbeit.