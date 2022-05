Landespolizeiorchester gibt Benefizkonzert

Das Landespolizeiorchester musiziert Ende des Monats in der Weilburger Schlosskirche. Foto: Andreas Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Landespolizeiorchester Hessen musiziert am Sonntag, 29. Mai, ab 17 Uhr in großer symphonischer Besetzung in der Weilburger Schlosskirche. Das Konzert ist ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine und der Sanierung der Orgel in der Schlosskirche.

Auf dem Programm stehen unter anderem das Festival Prélude von Alfred Reed, "Pilauts, Mountain of Dragons" von Steve Reineke , englische Folksongs von Ralph Vaughan Williams, "Gabriela's song" von Py Bräckmann , ein Alphornstück von Kurt Gebler und "Queen - Symphonic Highlights" von Phillis Parker.

Das 1954 gegründete Landespolizeiorchester ist das einzige professionelle Blasorchester der Hessischen Polizei und des Landes Hessen. Es besteht momentan aus 28 Musikern mit abgeschlossenem Musikstudium, deren instrumentale Vielseitigkeit sich auch in den umfangreichen Besetzungsmöglichkeiten widerspiegelt.

Großes Repertoire,

viele Stilrichtungen

Neben dem großen Blasorchester, einer Big Band und einer Combo, stehen auch verschiedene Kammermusikbesetzungen, sowie eine volkstümliche Besetzung zur Verfügung. Die musikalische Leitung des Orchesters hat seit dem Jahr 2017 Laszlo Szabo inne.

Das Repertoire des Orchesters umfasst die musikalische Bandbreite eines symphonischen Blasorchesters. Neben originalen Kompositionen für Blasorchester und Märschen spielt das Orchester auch Bearbeitungen von Ouvertüren, Opernmelodien und Querschnitte aus Werken der Film-, Musical- und Unterhaltungsmusik.

Der Erlös dieser Veranstaltung ist zu gleichen Teilen für die Diakonie Katastrophenhilfe und die Sanierung der Sauer Orgel in der Weilburger Schlosskirche gedacht.