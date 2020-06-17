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Mittwoch, 17.06.2020 - 17:00
3 min

Landesverband Hessen greift Tafel in Weilburg an

Ein Zeitungsinterview sorgt für dicke Luft zwischen dem Landesverband der Tafeln in Hessen und der Tafel in Weilburg. Doch der Tafel-Chef in Weilburg, Leonard Wieczorek, weist die Vorwürfe zurück.

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
In Weilburg will die Tafel zwar nicht Mitglied im Landesverband werden, sieht sich im Bundesverband aber gut aufgehoben, sagt der Vorsitzende Leonard Wieczorek. nach Vorwürfen des Tafel-Landesverbands zu seinen Äußerungen in dieser Zeitung. ?Archivfoto: Olivia Heß

In Weilburg will die Tafel zwar nicht Mitglied im Landesverband werden, sieht sich im Bundesverband aber gut aufgehoben, sagt der Vorsitzende Leonard Wieczorek. nach Vorwürfen des Tafel-Landesverbands zu seinen Äußerungen in dieser Zeitung. ?Archivfoto: Olivia Heß

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