3 min

Landesverband Hessen greift Tafel in Weilburg an

Ein Zeitungsinterview sorgt für dicke Luft zwischen dem Landesverband der Tafeln in Hessen und der Tafel in Weilburg. Doch der Tafel-Chef in Weilburg, Leonard Wieczorek, weist die Vorwürfe zurück.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg