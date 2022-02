Lasermessgerät und Geld erbeutet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-KUBACH - Unbekannte Diebe haben in Kubach in der Nacht zum Mittwoch aus zwei geparkten Autos Wertgegenstände gestohlen. Die Täter, teilte die Polizei mit, hätten die Autos auf bislang unbekannte Weise geöffnet und erbeuteten unter anderem ein Lasermessgerät, eine Geldbörse sowie Schlüssel. Die betroffenen Autos waren in der Kubacher Straße "Zum Köppel" und in der Straße "Bornkaut" abgestellt. Geschehen sind die Diebstähle in der Zeit von Dienstag, 22. Februar, 18.20 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar, 9.45 Uhr.

Eventuelle Zeugenhinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.