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Mittwoch, 03.06.2020 - 20:50
5 min

Laura Beutler aus Hasselbach hilft Uganda nach Naturkatastrophe

Laura Beutler aus Hasselbach arbeitet für Malteser International in Uganda. Unweit ihrer Arbeitsstelle haben Schlammlawinen schlimme Verwüstungen angerichtet.

Von Andreas E. Müller
Wasser, Schlamm und Geröll haben in einem ugandischen Krankenhaus alles zerstört. Foto: Laura Beutler

Wasser, Schlamm und Geröll haben in einem ugandischen Krankenhaus alles zerstört. Foto: Laura Beutler

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Fotos
Wasser, Schlamm und Geröll haben in einem ugandischen Krankenhaus alles zerstört. Foto: Laura Beutler

Wasser, Schlamm und Geröll haben in einem ugandischen Krankenhaus alles zerstört. Foto: Laura Beutler

Eine Helferin versorgt ein Kleinkind. Foto: Laura Beutler

Eine Helferin versorgt ein Kleinkind. Foto: Laura Beutler

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