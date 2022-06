"Lehmanns Brothers" bringen den Kornspeicher zum Kochen

Jetzt teilen:

"It's nice, it's fun", das sagte "Lehmanns Brothers"-Sänger und Keyboarder Julien immer wieder. Und so war es. Im gut gefüllten Kornspeicher des "Lindencult" in Hasselbach haben die sechs Musiker mit ihrem wuchtig treibenden Jazz- und Funksound zum Tanzen eingeladen. Viele hat es schon nach wenigen Takten nicht mehr auf ihren Sitzen gehalten. Insbesondere für Sänger Julien dürfte der Auftritt schweißtreibend gewesen sein: Immer in Bewegung animierte er das Publikum, mitzumachen. Die Musik weckte Erinnerungen an James Brown oder "Blood, Sweat & Tears", an Letztere insbesondere durch die Bläsersektion der Band mit Saxofon und Posaunen. anmü/Foto: Andreas E. Müller