Donnerstag,
09.04.2020 - 23:00
2 min
Lehrer arbeiten ohnehin in den Ferien
Auch in der Corona-Krise korrigieren die Lehrkräfte Arbeiten und entwickeln Prüfungen. Viele geben nun den Schülern auch noch Rückmeldungen zu den Aufgaben der vergangenen Wochen.
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