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Donnerstag, 09.04.2020 - 23:00
2 min

Lehrer arbeiten ohnehin in den Ferien

Auch in der Corona-Krise korrigieren die Lehrkräfte Arbeiten und entwickeln Prüfungen. Viele geben nun den Schülern auch noch Rückmeldungen zu den Aufgaben der vergangenen Wochen.

Wenn Homeschooling und Homeoffice Hand in Hand gehen, steht das Familienleben manchmal Kopf, wie es Lea hier scherzhaft darstellt. Foto: Astrid Becker

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