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Freitag, 12.06.2020 - 10:27
3 min

Leidnerbrunnen soll wieder sprudeln

Der Leidnerbrunnen in der Weilburger Mauerstraße ist in die Jahre gekommen. Jetzt wird er saniert und soll ein neues Edelstahlbecken bekommen.

Von Sabine Gorenflo
Das undichte Becken des Leidnerbrunnens wird derzeit saniert. Foto: Sabine Gorenflo

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg
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