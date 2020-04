Lieferung nicht am Flughafen: Masken-Verteilung in Limburg-Weilburg fällt aus

Einweg-Mundschutzmasken sollten ab Mittwoch eigentlich im Landkreis verteilt werden. Daraus wird zunächst nichts. Foto: Mika Beuster

Limburg-Weilburg. Am Mittwoch hätten sie kommen sollen: eine Million Schutzmasken. Landrat Michael Köberle (CDU) hätte sie zu einem Preis von 39 Cent das Stück an die Bürgermeister übergeben, die sie in ihren Kommunen an die Bürger verteilen wollten. Am Dienstag nun der Paukenschlag: Daraus wird - zunächst - nichts. Die Masken sind, anders als zuvor angekündigt, noch gar nicht da.

"Unser Lieferant hat uns am Montag mitgeteilt, dass die bestellte Million Schutzmasken am Frankfurter Flughafen eingetroffen ist", teilt Landrat Michael Köberle (CDU) am Dienstag mit. Daraufhin seien die Bürgermeister der Kommunen informiert worden, dass die Masken am Mittwoch in Limburg abgeholt werden könnten. Diese Zeitung hatte für die Leserinnen und Leser abgefragt, wie die Bürger im Landkreis wie wann und wo - und für wie viel - an die Masken kommen.

"Wir hatten sogar schon Personen nach Frankfurt zum Abholen der Masken geschickt", teilt Landrat Michael Köberle mit. Nun stellt sich heraus: Bislang sei erst ein kleiner Teil der Masken in Frankfurt angekommen. "Unter anderem steht eine weitere Maschine mit der von uns bestellten Fracht aktuell noch in Doha/Katar zu einem Zwischenstopp", berichtet der Landrat.

In der Kreisverwaltung gehe man nun davon aus, dass alle Schutzmasken bis zum Samstag in Frankfurt eintreffen und die Verteilung an die Städte und Gemeinden in der kommenden Woche stattfinden kann. Die Kommunen sind am Dienstag per E-Mail informiert worden - in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, entschuldigt sich der Kreis für die "Unannehmlichkeiten", die durch die Situation entstanden sind. Und in der Tat: Freudenschreie hat es wohl am Dienstag im Kreis kaum gegeben.

Etliche Bürgermeister hatten bereits Termine für die Verteilung angekündigt - auch auf Nachfrage dieser Zeitung. In den Kommunen waren alle Vorbereitungen getroffen. Feuerwehrleute standen bereit, Rathausmitarbeiter hatten geplant, Helfer eingeteilt. Nun doch nicht - alle bereits angekündigten Termine sind damit hinfällig, etliche Bürgermeister haben darüber diese Zeitung am Dienstag informiert. Im Gespräch legen sie Wert darauf: An den Städte- und Gemeindeverwaltungen liegt es nicht. Man bereitet sich jetzt auf eine Welle an Anrufen und Anfragen vor. Merenbergs Bürgermeister Oliver Jung (SPD) etwa macht auf die Feuerwehren aufmerksam, die bereitgestanden haben, die Masken an den Gerätehäusern der Gemeinde zu verteilen - und vorher abzupacken.

Der Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) hatte für Donnerstag geplant und Helfer zum Abpacken der Masken eingeteilt - da die Schutzmasken in 50er-Packen angeliefert werden und erst an Haushaltsgrößen angepasst werden müssen, ein hoher logistischer Aufwand. Auch hier war die Feuerwehr eingebunden, Hanisch dankt ihr für die Hilfsbereitschaft und die freigeräumte Zeit, doch die Pläne sind nun erst einmal Makulatur.

Im Löhnberger Rathaus hat sich die Leiterin des Ordnungsamts, Svenja Brauss, auch Kritik von Bürgern über den bislang geplanten Verteilweg in der Gemeinde anhören müssen. Dabei gebe es gute Gründe, warum in Löhnberg geplant gewesen war, keine Pakete an Haushalte abzugeben. "In einem Haushalt kann ein Single leben, der dann zehn Masken zur Verfügung hat, oder eine Großfamilie, bei der zehn Masken nicht ausreichen", erklärt sie. Gerecht sei das nicht. Bei postalischer Zusendung sei zudem mit einem großen Teil an weggeworfenen Masken zu rechnen oder solchen, die nicht zugestellt werden. Verschwendung bei einem knappen, aber notwendigen Gut.

Der Löhnberger Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) will nun für seine Kommune einen anderen Weg beschreiten, wie er am Dienstag berichtet. Einwegmasken, die nun doch noch nicht zur Verfügung stehen, seien für eine Erstausstattung gedacht. "Dafür ist es nun etwas spät", sagt Schmidt. Immerhin gelte die Pflicht seit Montag. Nachteil der Einwegmasken sei, dass man sie bei korrekter Verwendung nur einmal tragen kann - das Verteilen der Masken also keine langen Zeiträume abdecke. Einige Bürger verfügten zudem schon über Masken.

In Löhnberg will Schmidt nun Mehrweg-Alltagsmasken produzieren lassen. Birgül Gömleksiz sollte mit Nähkursen im Mehrgenerationenhaus starten - die aber derzeit wegen Corona nicht stattfinden können. Sie soll nun Mehrwegmasken aus Stoff nähen. Die Gemeinde gibt diese kostenlos ab an jene, die eine benötigen. Allerdings - warnt Schmidt vor - werden diese per Hand hergestellt und stehen nicht sofort oder in der nächsten Woche zu Verfügung. Bürger der Gemeinde, die eine solche Maske benötigen, können sich bei der Corona-Hotline Löhnbergs melden: 0 64 71-98 66 25. Sie erhalten diese dann nach Fertigstellung nach und nach.