Limburg-Weilburg droht ab Samstag nächtliche Ausgangssperre

Die Bürger im Kreis Limburg-Weilburg müssen sich ab Freitag an eine Ausgangssperre halten. Foto: Mika Beuster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Auf die Bürger im Landkreis Limburg-Weilburg kommen schärfere Corona-Regeln zu. Ab Samstag droht im Kreis eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das teilte Landrat Michael Köberle (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit, die per Videoschalte stattfand.

Lesen Sie auch: Merkel will den harten Lockdown

Sollte der Inzidenzwert auch am Donnerstag über 200 liegen, gilt die Ausgangssperre. Denn dann würde der Wert an drei Tagen hintereinander die 200er-Marke knacken. Dieses Szenario sei laut Köberle sehr wahrscheinlich. Nach fünf Tagen in Folge mit einem Inzidenzwert unter 200 würde sie wieder aufgehoben. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 22. Dezember.

Auch weitere Corona-Maßnahmen werden verschärft. Hintergrund sind steigende Corona-Zahlen im Landkreis . Am Mittwoch beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz 223,4 - am Vortag betrug der Wert noch 213. Auch die Auslastung der Krankenhäuser nimmt weiter zu. Im Vergleich zum Vortag hat die Zahl der stationär behandelten Patienten erneut um acht zugenommen. In Intensivbetten werden nun 14 Corona-Patienten behandelt, in normalen Pflegebetten 55.

Verknüpfte Artikel

Die Verschärfung der Corona-Regeln folgt auf die Ankündigung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag, an sogenannten Corona-Hot-Spots in Hessen zeitlich begrenzt Ausgangssperren zur Eindämmung des Coronavirus einzuführen.

Weitere Informationen folgen.