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Donnerstag, 18.06.2020 - 12:10
3 min

Limburg-Weilburg: Freibadsaison fällt ins Wasser

Die Wasserratten werden in diesem Sommer auf dem Trockenen sitzen: Im Kreis Limburg-Weilburg bleiben die meisten Freibäder geschlossen.

Von Andreas E. Müller
Eines der wenigen Freibäder, die in diesem Sommer öffnen werden, ist das Limburger Parkbad. Dort wird rechtzeitig zu den Sommerferien ab 6. Juli wieder gebadet werden können. Archivfoto: Fluck

Eines der wenigen Freibäder, die in diesem Sommer öffnen werden, ist das Limburger Parkbad. Dort wird rechtzeitig zu den Sommerferien ab 6. Juli wieder gebadet werden können. Archivfoto: Fluck

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