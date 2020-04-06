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Montag, 06.04.2020 - 12:00
3 min

Limburg-Weilburg: Helferkreis bietet kreisweit Unterstützung an

Rund 20 Frauen und Männer sind im Kreis am Start, gehen einkaufen, mit dem Hund raus, auf die Post oder in die Apotheke.

Von Margit Bach
Sie erledigen die Einkäufe für Menschen, die jetzt Hilfe brauchen: Laura Dombach und Johann Schneider aus Weilburg. Foto: Margit Bach

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Sie erledigen die Einkäufe für Menschen, die jetzt Hilfe brauchen: Laura Dombach und Johann Schneider aus Weilburg. Foto: Margit Bach

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