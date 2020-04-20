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Montag, 20.04.2020 - 14:00
2 min

Limburg-Weilburg: Landwirte stellen Notfallpläne für Corona-Infektionen auf

Die heimischen Landwirte versuchen, sich auf Corona-Infektionen vorzubereiten.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts misst nach der Landung von rumänischen Erntehelfern am Flughafen Hahn die Körpertemperatur. Die Probleme mit den Helfern aus dem Ausland sind im Kreis Limburg-Weilburg "überschaubar". Foto: Thomas Frey/dpa

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