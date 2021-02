"Lindencult" in Hasselbach fliegt auf Sicht

Karten für die meisten Veranstaltungen bei "Lindencult" ab Mai wird es im Vorverkauf in der Residenzbuchhandlung Weilburg, bei der Tourist-Info in Weilburg sowie in der Ticketzentrale in Limburg geben.

Für Veranstaltungen im März und April sollte man sich direkt an die Veranstalter über die Homepage www.lindencult.de wenden.