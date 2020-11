Mädchen prügeln sich am Weilburger Busbahnhof

Am Weilburger Busbahnhof haben sich zwei Mädchen geschlagen. Gegen beide wird jetzt ermittelt. Symbolfoto: dpa

WEILBURG - Eine junge Frau und ein Mädchen sind sich in der Weilburger Bahnhofstraße am Mittwoch gegen 17 Uhr so in die Haare geraten, dass das nun möglicherweise auch juristische Folgen haben wird. Nach Angaben der Polizei waren am Weilburger Busbahnhof die Streitigkeiten zwischen der 18 Jahre alten Frau und dem 14-jährigen Mädchen eskaliert. Angefangen hatte das zunächst mit einer verbalen Streitigkeit, die dann aber in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.