Matthäus-Passion berührt Weilburgs Konzertbesucher

Eine emotionale und brillante Aufführung mit hervorragende Solistinnen: Elvira Bill (in der Mitte, links) und (rechts daneben) Magdalene Harer. Foto: Andreas E. Müller

WEILBURG - "Wir hören heute eines der bekanntesten Werke der Musikgeschichte", hatte Isabell Heep vom Kirchenvorstand das Publikum in der Weilburger Schlosskirche begrüßt. Gleich an zwei Abenden stand die "Matthäus-Passion" von Johann Sebastian Bach (1685-1750) in der Konzertreihe "Alte Musik im Weilburger Schloss" auf dem Programm. Zweieinhalb Stunden innehalten, die Musik genießen und über die Leidensgeschichte Jesus nachdenken.

Eine große Herausforderung für alle Akteure im Altarraum und eine großartige musikalische Leistung: "Bach ist mit dieser Passion eine Symbiose von biblischer Geschichte und musikalischer Interpretation gelungen", so Isabell Heep, die sichtlich gerührt auch ihren Blick auf die schlimmen Geschehnisse in der Ukraine richtete.

Wie gewohnt hatte Dekanatskantorin Doris Hagel ihre Kantorei und die Jugendkantorei bestens auf das große Werk vorbereitet. Hervorragende Musiker in der Capella Weilburgensis, geleitet von den Konzertmeistern Florian Deuter und Monica Waisman. Die beiden Ausnahme-Violinisten begeisterten Ende vergangenen Jahres mit ihrem Ensemble "Harmonie Universelle" und Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Immer wieder gern gehört in Weilburg auch die beiden Gesangssolistinnen Magdalene Harer (Sopran) mit glasklarer Stimme und Elvira Bill (Alt) mit schönem, weichem Klang. Beide Frauen sangen mit großer Textverständlichkeit.

Tenor Johannes Gaubitz in der Rolle des Evangelisten hatte wohl das größte Pensum zu singen und wuchs förmlich über sich selbst hinaus. Mit strahlender Stimme, unglaublicher Artikulation und Feingefühl erzählte er sehr bewegend Christi Leidensweg. Ordentlich, im Vergleich mit den drei Vorhergenannten nicht ganz so ausdrucksstark, die beiden Bass-Baritone Franz-Peter Huber (Jesusworte) und Frederik Schauhoff (Pilatus und Hohepriester).

Kleine solistische Parts werden von Sängern der Kantorei übernommen. Werner Nölting singt den Part von Petrus und Judas, Birgit Küllmar und Constantin von Hertig agieren als Zeugen und Erik Grevenbrock-Reinhardt gibt sehr überzeugend den Hohepriester.

Kantorei und Jugendkantorei bestens vorbereitet

Bach setzt in seiner Matthäus-Passion mehrere interessante Stilmittel ein. Das Orchester ist zweigeteilt. Auf jeder Seite zwei Violinen, Viola, je zwei Flöten und Oboen sowie ein Fagott beziehungsweise ein Kontrafagott sitzen sich gegenüber. Mittig vor der Dirigentin das sogenannte Continuo, bestehend aus Orgel, Gambe, Violoncello und Kontrabass. Der Chor bildet immer wieder mit eher schlichten vierstimmigen Chorälen einen ruhigen Gegenpol zu den bewegenden Erzählungen und Arien. Erwähnenswert die sehr schöne Harmonie von Chor und Orchester. Hier stimmt alles. Keine Stimme tritt in den Vordergrund, das Orchester gestaltet angenehm zurückhaltend. Die Melodie des bekannten Kirchenliedes "O Haupt voll Blut und Wunden" zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk und wird in insgesamt fünf Chorälen aufgegriffen. Ein weiteres interessantes Stilmittel Bachs ist die Begleitung einer Arie oder eines Rezitativs mit lediglich einer Instrumentengruppe plus Basso Continuo. Mal kombiniert er die Altstimme oder den Tenor mit Flöten, dann wieder den Sopran oder Tenor mit Oboen. Den Solisten gelingt es ganz hervorragend, Worte und Texte musikalisch umzusetzen.

Herzzerreißend formuliert Elvira Bill die Worte "Buß und Reu". "Ach nun ist mein Jesus hin" lässt sie wie aus dem Nichts aufblühen. Sehr schön auch die Dialoge von Chor mit einem Solisten. Sehr energisch agieren die Chorsänger bei "Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle, zertrümmre den falschen Verräter, das mörderisch Blut". Wunderschön leitet Monica Waisman die Alt-Arie "Erbarme dich mein Gott" auf ihrer Geige ein und bleibt im weiteren Verlauf der Arie im Dialog mit Bill. Ähnlich auch in der Bass-Arie "Gebt mir meinen Jesum wieder!", die Florian Deuter auf der Violine einleitet und begleitet.

Keinerlei Ermüdungserscheinungen beim Chor. Auf Pilatus Frage, wen er freilassen solle, schreien sie förmlich "Barabbam!", um dann die Aufforderung "Lass ihn kreuzigen!" in schöner Fuge zu gestalten. Ihre enorme gestalterische Vielfalt zeigt Magdalene Harer mit zarter Stimme, begleitet von einer Flöte, in der Arie "Aus Liebe will mein Heiland sterben". Wieder schreit der Chor "Lass ihn kreuzigen!". Hagel lässt alle lange nach der Textzeile "Ich bin Gottes Sohn" innehalten. Evangelist Gaubitz singt ganz leise ohne Instrumentenbegleitung "Aber Jesus schrie abermals laut und verschied".

Nach dem Schlusschor läuten die Glocken

Nach dem Schlusschor einer sehr emotionalen Aufführung läuten die Glocken der Schlosskirche und das Publikum bedankt sich nach gebührendem Abwarten mit lang anhaltendem Applaus.

Das nächste Konzert der Reihe "Alte Musik im Weilburger Schloss" findet am Sonntag, 10. September 2022 um 19 Uhr in der Schlosskirche statt. Dann gibt es ein Wiederhören mit Magdalene Harer und dem Ensemble "Harmonie Universelle" unter der Leitung von Florian Deuter und Monica Waisman.