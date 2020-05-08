Freitag,
08.05.2020 - 14:17
2 min
"Medizinischer Unsinn" ärgert Anwalt Burkhard Kirchhoff
Der Weilburger Patientenanwalt Burkhard Kichhoff betrachtet die Aussagen einiger Ärzte zur Corona-Krise mit Sorge. Einige Mediziner seien "ein Fall für die Ärztekammer".
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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