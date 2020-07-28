Dienstag, 28.07.2020 - 09:30
3 min
Mehr Europa für die Schulen
Von Sabine Gorenflo
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DAS JOURNAL
Schulen im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg erhalten zum Schuljahresbeginn Belegexemplare. Schulen, die Exemplare in Jahrgangsbreite bestellt haben, wird das Journal in die Schulen geliefert.
Für die Öffentlichkeit besteht die Möglichkeit einer Bestellung unter kontakt@schulforum-limburg-weilburg.de.
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